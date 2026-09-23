Судно загорелось и потеряло ход после атаки в Ормузском проливе

Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе, после попадания неизвестного снаряда на борту начался пожар. Сообщается о двух пострадавших, передаёт Reuters со ссылкой на британский Центр координации морских торговых перевозок UKMTO.

После удара судно загорелось и оказалось без хода. Весь экипаж эвакуировали. Название корабля, его флаг и точные координаты происшествия пока не раскрываются. Кто стоит за атакой, также неизвестно. Власти начали расследование, данных об ущербе окружающей среде нет.

«Сотрудник службы безопасности компании сообщил, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядом. Судно горит и дрейфует», — говорится в сообщении UKMTO.

Ранее Life.ru сообщал о другом ударе по судну в Ормузском проливе. Тогда неизвестный снаряд повредил машинное отделение, один член экипажа получил ранение, а с остальными моряками работали береговые службы Омана.