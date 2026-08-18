Судно подверглось атаке в Ормузском проливе, ранен один член экипажа

В Ормузском проливе неизвестный снаряд попал по судну. Один член экипажа пострадал, повреждено машинное отделение, сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO).

«Служащий по вопросам безопасности компании сообщил, что судно подверглось удару неизвестного снаряда во время прохода через Ормузский пролив. В результате удара повреждено машинное отделение и пострадал член экипажа», — говорится в сообщении.

С остальной командой работают оманские береговые службы. Информации об ущербе окружающей среде пока нет.

Ранее сообщалось, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив практически остановилось после атак на суда нефтяной компании ОАЭ ADNOC. 16 августа аналитики не зафиксировали там ни одного коммерческого рейса.