Пезешкиан заявил, что Иран не стремился создать ядерное оружие
Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Iranian Presidency via ZUMA Press
Президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг обвинения в том, что Тегеран якобы намеревался создать ядерную бомбу. По его словам, страна не выходит за рамки международных соглашений и намерена придерживаться положений Договора о нераспространении ядерного оружия.
Заявление иранский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News. Пезешкиан подчеркнул, что ядерная программа Ирана не направлена на создание вооружений.
«На что следует обратить внимание — это то, что мы никогда не стремились к созданию ядерного оружия. Мы хотим придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил президент Ирана.
Кроме того, Тегеран уже выразил готовность отказаться от запасов урана, обогащённого до 60%, в рамках положений Договора о нераспространении ядерного оружия.
Также президент Ирана заявил о стремлении заключить соглашение с США по ядерному вопросу. Масуд Пезешкиан отметил, что Тегеран готов к договорённости при соблюдении международного права и своих обязательств. Он также сообщил о готовности обсуждать ограничения ядерной программы в рамках действующих соглашений.
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