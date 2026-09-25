Пезешкиан заявил, что Иран не стремился создать ядерное оружие

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг обвинения в том, что Тегеран якобы намеревался создать ядерную бомбу. По его словам, страна не выходит за рамки международных соглашений и намерена придерживаться положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

Заявление иранский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News. Пезешкиан подчеркнул, что ядерная программа Ирана не направлена на создание вооружений.

«На что следует обратить внимание — это то, что мы никогда не стремились к созданию ядерного оружия. Мы хотим придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил президент Ирана.

Кроме того, Тегеран уже выразил готовность отказаться от запасов урана, обогащённого до 60%, в рамках положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также президент Ирана заявил о стремлении заключить соглашение с США по ядерному вопросу. Масуд Пезешкиан отметил, что Тегеран готов к договорённости при соблюдении международного права и своих обязательств. Он также сообщил о готовности обсуждать ограничения ядерной программы в рамках действующих соглашений.