Президент Ирана допустил отказ от обогащённого урана при соглашении с США

Иран готов рассмотреть возможность новой договорённости с США, если она будет соответствовать международному праву. Об этом президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам иранского лидера, Тегеран не стремится получить какие-либо дополнительные преимущества и рассчитывает только на соблюдение своих прав в рамках действующих международных норм. Он отметил, что возможное соглашение должно быть основано на взаимных обязательствах сторон.

«То, что обсуждается и согласовывается, находится в рамках международного права и того, что по праву принадлежало бы нам согласно международному праву. Мы никогда не стремились ни к чему большему», — сказал Пезешкиан.

Президент Ирана также заявил, что страна готова отказаться от запасов урана, обогащённого до 60%, если это будет предусмотрено условиями договорённости и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран готов придерживаться ранее достигнутых рамочных соглашений с Вашингтоном. При этом он связал дальнейшее развитие переговоров с готовностью американской стороны к диалогу.

«На этой основе мы стремимся к соглашению, если противоположная сторона на это согласится», — добавил иранский лидер.

Ранее Life.ru писал, что Иран передал США условия для возобновления переговоров по ядерной теме. Тегеран заявил о готовности обсуждать дальнейший диалог при выполнении ряда требований, включая вопросы экономических ограничений и замороженных активов. Обмен позициями между сторонами прошёл при посредничестве Катара во время мероприятий Генассамблеи ООН.