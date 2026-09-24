«Наслаждайтесь ностальгией!»: Война Трампа в Иране вернёт США в кризис 1970-х, заявил Галибаф
Галибаф предрёк США рост ставок и дефицит топлива из-за давления на Иран
Багер Галибаф. Обложка © ТАСС / Zuma
Попытки Вашингтона давить на Тегеран могут обернуться для США дальнейшим ростом стоимости заимствований и проблемами на топливном рынке. Такой прогноз сделал председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
Поводом для его заявления стал рост доходности десятилетних казначейских облигаций США выше 5%. 24 сентября показатель доходил до 5,12% — максимального уровня после глобального финансового кризиса.
«С 5,1% по 10-летним облигациям, Америка! Машаллах. Празднуйте: через два года это будет лишь нижним пределом», — написал Галибаф в соцсети X.
Спикер иранского парламента связал ситуацию на долговом рынке с внешней политикой Вашингтона и заявил, что давление на Иран в итоге может ударить по американской экономике. Это является оценкой самого Галибафа.
Он также спрогнозировал США высокие цены на бензин и дефицит дизельного топлива, сравнив возможные последствия с энергетическими потрясениями 1970-х годов.
«Мы вернём вас к ставкам 1970-х годов, а в придачу — к высоким ценам на бензин, дефициту дизеля и брюкам-клёш. Наслаждайтесь ностальгией!» — заявил политик.
Ранее Life.ru рассказывал, как Галибаф предупреждал Вашингтон о последствиях давления на Тегеран и заявлял, что Ормузский пролив будет работать на условиях Ирана. Иран назвал условия открытия Ормузского пролива после ударов США.
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