Иран назвал условия открытия Ормузского пролива после ударов США

Ситуация вокруг одного из главных мировых нефтяных маршрутов вновь обострилась. В Тегеране заявили, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана, отвергнув давление со стороны Вашингтона.

С таким заявлением выступил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Он предупредил США, что дальнейшая эскалация и угрозы не повлияют на решения Тегерана.

«Если вы ударите, получите удар в ответ. Не бейтесь напрасно, или утонете ещё глубже. Ормузский пролив откроется только на иранских условиях, не через американские угрозы», – написал Галибаф в соцсети X.

По словам иранского политика, в Вашингтоне до сих пор не осознают последствий давления на Тегеран. Он также заявил, что прежняя политика запугивания и нарушения договорённостей больше не останется без ответа.

Заявление прозвучало на фоне новой волны американских ударов по территории Ирана. В США заявляли, что действия направлены на снижение возможностей Тегерана контролировать судоходство в Ормузском проливе. Дональд Трамп после новых ударов заявил о просьбе Ирана заключить сделку, однако усомнился, что Иран будет соблюдать возможные договорённости.