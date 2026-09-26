Трамп опубликовал карту с Ормузским проливом, названным в его честь

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту Персидского залива, на которой Ормузский пролив обозначен как «TRUMP STRAIT» — «Пролив Трампа».

Фото © Truth Social / Donald J. Trump

На карте пролив выделен синим кругом, а его новое название помещено в крупную плашку. Республиканец не сопроводил никакими комментариями публикацию. На изображении также отмечены Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман.

Напомним, Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа». С таким предложением он выступил на съезде Республиканской партии в Техасе. Президент также вновь заявил, что США контролируют стратегический водный путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. По его словам, после победы Вашингтона в конфликте с Ираном цены на энергоресурсы должны снизиться.