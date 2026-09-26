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Регион
Опубликовано 26 сентября, 03:06

Трамп опубликовал карту с Ормузским проливом, названным в его честь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту Персидского залива, на которой Ормузский пролив обозначен как «TRUMP STRAIT» — «Пролив Трампа».

Фото © Truth Social / Donald J. Trump

Фото © Truth Social / Donald J. Trump

На карте пролив выделен синим кругом, а его новое название помещено в крупную плашку. Республиканец не сопроводил никакими комментариями публикацию. На изображении также отмечены Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман.

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Напомним, Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа». С таким предложением он выступил на съезде Республиканской партии в Техасе. Президент также вновь заявил, что США контролируют стратегический водный путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. По его словам, после победы Вашингтона в конфликте с Ираном цены на энергоресурсы должны снизиться.

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