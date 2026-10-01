Трамп связал проблемы мирового рынка дизтоплива с ударами Украины по НПЗ России

Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам стали главным источником напряжённости на мировом рынке дизельного топлива. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме.

«То, что произошло в России с Украиной (удары по российским НПЗ – Прим. Life.ru), стало действительно самой большой проблемой для дизеля», — заявил он.

Министр энергетики США Крис Райт на том же мероприятии сообщил, что страна по-прежнему испытывает нехватку дизтоплива. Он объяснил дефицит прежде всего прекращением российского экспорта, а также перебоями с поставками из стран Ближнего Востока и Китая.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность запретить экспорт дизельного топлива из США. По словам президента, власти всерьёз обсуждают такую меру и оценивают её последствия, но окончательного решения пока нет. Трамп также допустил, что ограничение поставок за рубеж может привести к некоторому росту цен на автомобильный бензин внутри страны.