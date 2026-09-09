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Опубликовано 9 сентября, 11:28

Дизель в США пробил потолок: Галлон топлива подорожал почти до $6

Средняя цена дизеля в США достигла исторического максимума в $5,94

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

Стоимость дизельного топлива в США снова обновила исторический максимум. Средняя цена по стране достигла $5,94 за галлон, при этом в Калифорнии показатель уже приблизился к $8. Об этом свидетельствуют данные национальной автомобильной ассоциации и подсчеты ТАСС.

Самое дорогое топливо сейчас продают в Калифорнии. Там за один галлон дизеля в среднем просят $7,87. Вторую строчку по стоимости занял штат Вашингтон, где цена достигла $6,96. На Гавайях показатель составляет $6,94 за галлон. Существенно дешевле дизель обходится автомобилистам в Оклахоме — $5,49 за галлон. В Канзасе и Техасе средняя стоимость составляет по $5,53.

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Ранее стало известно, что стоимость дизельного топлива в США приблизилась к отметке $6 за галлон, то есть примерно за 3,8 литра. Этот показатель почти на доллар превысил предыдущий антирекорд, установленный в 2022 году. Средняя цена тогда достигла $5,9 за галлон и продолжила расти.

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Милена Скрипальщикова
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