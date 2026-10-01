Открыть резервы или лишиться поставок: США поставили Франции и Германии ультиматум из-за дизеля

Вашингтон потребовал от Парижа и Берлина задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива, рассчитывая таким способом снизить мировые цены. Такую информацию передаёт Reuters со ссылкой на три источника.

По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа также предупредила обе страны о возможных последствиях отказа. Речь идёт о вероятном запрете на американский экспорт дизеля.

Топливо в самих США за последние недели заметно подорожало. К 1 октября средняя стоимость дизеля снизилась примерно до $6,39 за галлон, тогда как неделей ранее показатель превышал $6,51. Рекорд был установлен 22 сентября, когда цена достигла $6,5276 за галлон.

Один американский галлон составляет около 3,8 литра. Таким образом, даже после небольшого снижения стоимость горючего остаётся близкой к историческому максимуму. Именно на фоне дорогого топлива Вашингтон обсуждает меры, способные повлиять на предложение на рынке.

Ранее Life.ru писал, что Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США. Тогда американский лидер подтвердил, что власти всерьёз изучают этот вариант, однако окончательного решения ещё не приняли. Возможные ограничения обсуждаются на фоне рекордного роста цен на горючее.