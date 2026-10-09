Индекс Мосбиржи вырос после заявления Трампа о поставках дизтоплива в США

Президент США Дональд Трамп сообщил о договорённости с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива РФ на мировой рынок. Об этом американский лидер написал в соцсетях 9 октября. По его словам, сделка должна помочь снизить цены на топливо в США и других странах.

Хозяин Белого дома рассчитывает, что увеличение предложения топлива приведёт к быстрому снижению цен. В США стоимость дизеля резко выросла на фоне перебоев с поставками и напряжённости на Ближнем Востоке.

На этом фоне индекс Московской биржи резко вырос. Индекс Мосбиржи прибавил 0,4% и составил 2321,31 пункта, а индекс РТС вырос на 1%, до 861,28 пункта.

Дональд Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн — сразу после этого. Президент США добавил, что в дальнейшем РФ сможет в течение короткого времени поставить ещё 3 млн тонн дизеля. По его словам, объём этих поставок будет зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.