Трамп заявил об успешном телефонном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер назвал беседу успешной.

«Я только что завершил очень успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Трамп.

Накануне Reuters сообщал, что Трамп намерен в ближайшее время поговорить с российским лидером на фоне продолжающихся дипломатических контактов по украинскому урегулированию. 8 октября представитель Кремля Дмитрий Песков также подчёркивал, что Москва считает дипломатию ключевым инструментом для поиска долгосрочного решения конфликта.

В сентябре Трамп и Путин уже проводили телефонные переговоры. Тогда американский президент заявлял, что стороны обсуждали возможное завершение конфликта на Украине и восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.