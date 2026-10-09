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Опубликовано 9 октября, 21:50

Трамп заявил об успешном телефонном разговоре с Путиным

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп заявил, что только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер назвал беседу успешной.

«Я только что завершил очень успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Трамп.

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Накануне Reuters сообщал, что Трамп намерен в ближайшее время поговорить с российским лидером на фоне продолжающихся дипломатических контактов по украинскому урегулированию. 8 октября представитель Кремля Дмитрий Песков также подчёркивал, что Москва считает дипломатию ключевым инструментом для поиска долгосрочного решения конфликта.

В сентябре Трамп и Путин уже проводили телефонные переговоры. Тогда американский президент заявлял, что стороны обсуждали возможное завершение конфликта на Украине и восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

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Никита Никонов
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