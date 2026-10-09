Трамп: Путин согласился поставить США 300 тысяч тонн дизеля в ближайшее время

Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. Об этом по итогам разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, ещё 500 тысяч тонн дизеля Россия должна поставить в ноябре, а затем — ещё миллион тонн.

«Я только что завершил весьма успешное обсуждение с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого было согласовано, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн — сразу после этого», — написал Трамп.

Он добавил, что позднее Россия сможет в короткие сроки поставить ещё 3 млн тонн дизельного топлива. Объём этих поставок, по словам Трампа, будет зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Американский президент выразил уверенность, что договорённость с Путиным поможет снизить цены на дизель в США и на мировом рынке. Снижение стоимости топлива для американских фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков Трамп назвал одним из своих главных приоритетов.

В США в последние месяцы обострилась ситуация на рынке дизельного топлива: запасы дистиллятов остаются ниже среднего уровня за предыдущие пять лет, а цены держатся на повышенных отметках. На рынок давят перебои с поставками, ограниченные перерабатывающие мощности и напряжённость на Ближнем Востоке.