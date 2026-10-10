Трамп: Цены на дизель упадут благодаря соглашению с РФ и контролю над Ормузом
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Цены на дизельное топливо вскоре начнут падать из-за контроля над Ормузским проливом и сделки с Россией по поставкам сырья на рынок. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому великому объявлению о российской энергетике цены на дизельное топливо для американцев и, действительно, для всего мира будут снижаться рекордными темпами, и быстро!» — утверждает республиканец в соцсети Truth Social.
Как заявил Трамп, главным приоритетом президента является снижение цен для граждан американцев, а конкретно для «великих фермеров», дальнобойщиков и владельцев ранчо.
Напомним, Дональд Трамп объявил о сделке с Владимиром Путиным, в которой Россия должна немедленно поставить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. Ещё 500 тысяч тонн дизеля Россия должна будет поставить в ноябре, а затем — ещё миллион тонн. Объём этих поставок будет зависеть от состояния российских НПЗ. Американский Минфин также объявил о введении временной лицензии, разрешающий поставки дизеля российского происхождения. Информацию о поставках подтвердил вице-премьер Александр Новак, Москва также приступила к досрочному снятию ограничений на экспорт дизельного топлива.
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