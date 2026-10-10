Трамп: Цены на дизель упадут благодаря соглашению с РФ и контролю над Ормузом

Цены на дизельное топливо вскоре начнут падать из-за контроля над Ормузским проливом и сделки с Россией по поставкам сырья на рынок. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому великому объявлению о российской энергетике цены на дизельное топливо для американцев и, действительно, для всего мира будут снижаться рекордными темпами, и быстро!» — утверждает республиканец в соцсети Truth Social.

Как заявил Трамп, главным приоритетом президента является снижение цен для граждан американцев, а конкретно для «великих фермеров», дальнобойщиков и владельцев ранчо.