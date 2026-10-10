Новак: РФ готова поставить в декабре 1 млн т дизеля, затем до 3 млн т в месяц

Россия готова увеличить экспорт дизельного топлива до одного миллиона тонн в декабре, а в дальнейшем довести ежемесячные поставки до трёх миллионов тонн. Об этом во время общения с ТАСС заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Увеличивать объёмы планируется поэтапно. Уже в октябре российская сторона готова направить за рубеж дополнительные 300 тыс. тонн горючего, в ноябре — 500 тыс. тонн, а к декабрю выйти на миллион тонн.

«В перспективе объём может вырасти до 3 млн тонн в месяц», — сказал Новак.

Ранее российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Трамп после беседы сообщил о договорённости по российскому дизелю: более 300 тыс. тонн должны поступить на рынок сразу, ещё 500 тыс. тонн — в ноябре, затем 1 млн тонн, а позднее объём может увеличиться ещё на 3 млн тонн в зависимости от возможностей российских НПЗ.