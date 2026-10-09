«Это несправедливо»: Зеленский возмутился сделкой Путина и Трампа по дизелю

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский вновь раскритиковал договорённости президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам российского дизельного топлива. Решение Вашингтона снять часть ограничений он назвал несправедливым по отношению к Киеву.

«Это несправедливо, не по-партнёрски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнёров», — высказался бывший комик, слова которого приводит «Страна.ua». Он также выразил мнение, что украинскую сторону в этой ситуации «используют как ширму».

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что договорённости России и США о поставках российского дизеля могут сузить пространство для манёвра Владимира Зеленского. По его словам, новые удары по энергетической инфраструктуре РФ в таком случае способны затронуть экономические интересы Вашингтона. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.