«Это несправедливо»: Зеленский возмутился сделкой Путина и Трампа по дизелю
Зеленский назвал снятие санкций с российского дизеля слабым решением США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Главарь киевского руководства Владимир Зеленский вновь раскритиковал договорённости президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам российского дизельного топлива. Решение Вашингтона снять часть ограничений он назвал несправедливым по отношению к Киеву.
«Это несправедливо, не по-партнёрски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнёров», — высказался бывший комик, слова которого приводит «Страна.ua». Он также выразил мнение, что украинскую сторону в этой ситуации «используют как ширму».
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что договорённости России и США о поставках российского дизеля могут сузить пространство для манёвра Владимира Зеленского. По его словам, новые удары по энергетической инфраструктуре РФ в таком случае способны затронуть экономические интересы Вашингтона. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.
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