Дизель связал руки Киеву: В Раде предупредили Зеленского о последствиях сделки Путина с Трампом

Договорённости России и США о поставках российского дизеля могут сузить пространство для манёвра Владимира Зеленского. Новые удары по энергетической инфраструктуре РФ в таком случае способны затронуть экономические интересы Вашингтона, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Если объявленные президентом США Дональдом Трампом поставки состоятся, ситуация, по мнению депутата, изменит значение российских энергетических объектов и для Вашингтона.

Парламентарий обратил внимание, что в таком случае работа нефтеперерабатывающей инфраструктуры России будет напрямую связана с объёмами топлива, которое должно поступать на американский и мировой рынки. Поэтому дальнейшие атаки Киева на такие объекты, по его оценке, могут затронуть уже не только российские, но и американские экономические интересы.

«Похоже, пространство для манёвра у Зеленского сужается, мягко говоря. И если Вашингтон действительно обозначил новые правила игры, игнорировать их без последствий уже не получится», — заявил Дмитрук.

Ранее Трамп сообщил о договорённости с президентом России Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива. По словам американского лидера, сначала на американский и мировой рынки должны поступить более 300 тыс. тонн топлива, ещё 500 тыс. тонн — в ноябре, а затем ещё 1 млн тонн. Позднее объём поставок может увеличиться ещё на 3 млн тонн в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих мощностей. Минфин США уже выпустил временную лицензию, которая разрешает операции, необходимые для поставок российского дизельного топлива на мировой рынок. Генеральная лицензия предусматривает временное исключение из действующих санкционных ограничений для соответствующих операций. Вашингтон объясняет эти меры необходимостью увеличить предложение топлива на фоне высоких цен на дизель.