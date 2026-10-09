Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 23:28

Путин: Выход российской нефти на рынок США поможет всей мировой экономике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deliris

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deliris

Поставки российских нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки положительно скажутся на глобальной экономике. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом.

«Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», — говорится в заявлении российского президента.

Энергетика стала одной из тем беседы двух лидеров. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты как в США, так и на мировой рынок.

Дизель связал руки Киеву: В Раде предупредили Зеленского о последствиях сделки Путина с Трампом
Дизель связал руки Киеву: В Раде предупредили Зеленского о последствиях сделки Путина с Трампом

Ранее Трамп заявил, что договорился с Путиным о возобновлении поставок российского дизельного топлива. По словам американского президента, сначала речь идёт более чем о 300 тысячах тонн, затем ещё о 500 тысячах тонн в ноябре и последующих объёмах. На этом фоне Минфин США выдал временную генеральную лицензию, разрешающую операции с российским дизельным топливом. Документ действует до 7 апреля 2027 года.

Больше новостей о глобальных рынках, нефти и ценах на энергоносители — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Россия
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar