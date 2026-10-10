«Мы очень счастливы»: Трамп признал, что США нуждались в сделке с Россией, и поблагодарил Путина

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за масштабную сделку по поставкам дизельного топлива. Во время общения с журналистами в Белом доме американский лидер признал, что Вашингтон нуждался в этих договорённостях.

Трамп назвал соглашение очень крупным и важным. Он объяснил, что мировому рынку необходимы дополнительные энергоресурсы, прежде всего дизель, и выразил удовлетворение результатами переговоров с Москвой.

«Нам нужна нефть для мира. Речь идёт о дизельном топливе, которое нам необходимо. Так что мы очень счастливы получить его», — заявил президент США.

По словам американского лидера, цены на нефть уже начали стремительно снижаться. Он также несколько раз повторил, что Вашингтон рад получить российское топливо, поскольку испытывает в нём потребность.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать слова Владимира Зеленского, назвавшего действия США «слабым шагом сильного партнёра». Однако глава Белого дома не стал вступать в полемику и ограничился коротким ответом: «Мы являемся сильным партнёром».

Ранее Путин говорил, что у России достаточно дизельного топлива, однако его выходу на мировые рынки мешают действующие ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, страхование и перевозки. 9 октября американский Минфин по распоряжению Трампа выдал временную лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок. Согласно данным ведомства, данное разрешение будет действовать до 7 апреля следующего года.