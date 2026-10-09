Новак: Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля

Москва приступила к досрочному снятию ограничений на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Александр Новак.

По его словам, отмена ограничений начинается незамедлительно. Ранее для этого были установлены другие сроки, однако российская сторона решила приступить к снятию действующих мер раньше. Новак также отметил роль России как одного из ключевых поставщиков дизельного топлива на мировой рынок.

Ранее Минфин США после заявления президента Дональда Трампа о том, что Россия поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн — сразу после этого, выдал временную лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок.