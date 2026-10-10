Axios узнал о шести просьбах Трампа к Зеленскому по НПЗ перед сделкой с Путиным

Президент США Дональд Трамп решил договориться с Россией о поставках дизельного топлива после того, как Владимир Зеленский проигнорировал около шести просьб Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией.

С его слов, просьбу украинской делегации во время переговоров в Майами передали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Американская сторона настаивала на одностороннем прекращении украинских атак на НПЗ, поскольку они, по мнению Вашингтона, влияли на цены на топливо в США.

Украинский чиновник также заявил Axios, что представители США пригрозили прекратить передачу Киеву разведданных, если украинская сторона продолжит игнорировать просьбы Вашингтона. Однако американский источник издания опроверг, что Уиткофф и Кушнер высказывали такую угрозу.

Телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина состоялся в пятницу, 9 октября. После него американский лидер объявил о договорённости по поставкам дизельного топлива: более 300 тысяч тонн должны поступить на рынки в ближайшее время, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре, затем миллион тонн и позднее дополнительные три миллиона тонн. 9 октября американский Минфин по распоряжению Трампа выдал временную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок до 7 апреля следующего года.