Трамп вновь поблагодарил Россию за дизель и потребовал снизить цены в США

Президент США Дональд Трамп вновь поблагодарил Россию за готовность поставлять дизельное топливо на американский рынок. Выступая перед сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк), он призвал нефтеперерабатывающие компании и продавцов горючего немедленно снизить цены.

«Нефтеперерабатывающие компании и розничные продавцы должны немедленно начать снижать цены. Мы этого хотим», — подчеркнул американский лидер.

Республиканец объяснил свой призыв договорённостями с Москвой, достигнутыми после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 9 октября. По его словам, Россия согласилась направить на рынок огромные объёмы топлива, необходимого Соединённым Штатам.

«И, кстати, сегодня Россия согласилась отправить нам миллионы и миллионы баррелей нефти, и это дизельное топливо. Это именно то, что нам действительно нужно. Спасибо!» — сказал глава Белого дома.

Ранее в тот же день Трамп уже выражал благодарность Путину во время общения с журналистами в Вашингтоне. Он назвал топливное соглашение крупной и важной сделкой, подчеркнув, что США особенно заинтересованы в дополнительных поставках дизеля.

Ранее Дональд Трамп заявил, что цены на дизельное топливо вскоре начнут падать из-за контроля над Ормузским проливом и сделки с Россией по поставкам сырья на рынок. Как заявил республиканец, главным приоритетом президента является снижение цен для граждан американцев, а конкретно для «великих фермеров», дальнобойщиков и владельцев ранчо.