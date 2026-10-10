«Второго дня не будет»: Переговоры по Украине в Майами завершились досрочно
Рауфоглу: Переговоры Украины, США, ЕС и НАТО в Майами завершились досрочно
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Переговоры представителей Украины, США, Евросоюза и НАТО в Майами завершились досрочно. Об этом сообщил корреспондент Алекс Рауфоглу.
По словам журналиста, источник заявил, что переговорщики не условились о продолжении встречи на следующий день. «Второго дня не будет», — сказал он. Причины досрочного завершения переговоров и подробности обсуждений не приводятся, но инсайдеры говорили, что Украина отклонила важную просьбу Трампа по российским НПЗ.
Уиткофф: США, НАТО и ЕС обсудили пути завершения конфликта на Украине до зимы. Встреча в Майами прошла в тот же день, когда президент США Дональд Трамп объявил о договорённости с лидером России Владимиром Путины по поставкам дизельного топлива. Зеленский впал в 15-минутную истерику после разговора двух коллег.
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