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Регион
Опубликовано 10 октября, 09:35

«Второго дня не будет»: Переговоры по Украине в Майами завершились досрочно

Рауфоглу: Переговоры Украины, США, ЕС и НАТО в Майами завершились досрочно

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Переговоры представителей Украины, США, Евросоюза и НАТО в Майами завершились досрочно. Об этом сообщил корреспондент Алекс Рауфоглу.

По словам журналиста, источник заявил, что переговорщики не условились о продолжении встречи на следующий день. «Второго дня не будет», — сказал он. Причины досрочного завершения переговоров и подробности обсуждений не приводятся, но инсайдеры говорили, что Украина отклонила важную просьбу Трампа по российским НПЗ.

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Уиткофф: США, НАТО и ЕС обсудили пути завершения конфликта на Украине до зимы. Встреча в Майами прошла в тот же день, когда президент США Дональд Трамп объявил о договорённости с лидером России Владимиром Путины по поставкам дизельного топлива. Зеленский впал в 15-минутную истерику после разговора двух коллег.

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Андрей Бражников
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