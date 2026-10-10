«Второго дня не будет»: Переговоры по Украине в Майами завершились досрочно

По словам журналиста, источник заявил, что переговорщики не условились о продолжении встречи на следующий день. «Второго дня не будет», — сказал он. Причины досрочного завершения переговоров и подробности обсуждений не приводятся, но инсайдеры говорили, что Украина отклонила важную просьбу Трампа по российским НПЗ.