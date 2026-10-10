Главное о разговоре Путина и Трампа — Ушаков раскрыл секреты «кухни» беседы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и экономические проекты. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, беседа получилась насыщенной и дружеской. Life.ru собрал основные заявления политиков.

Трамп начал разговор с поздравления Путина с днём рождения, передав пожелания благополучия и привет от супруги Мелании. Как рассказал Ушаков, лидеры не спешили завершать беседу и выразили удовлетворение действующими каналами связи между двумя странами.

В украинском вопросе Путин подтвердил неизменность целей России и готовность к политико-дипломатическому урегулированию. При этом он заявил, что действия Киева, направленные на срыв парламентских выборов в России, помешали возобновлению трёхсторонних переговоров с участием США и Украины. Когда их можно будет продолжить, Москва определится позднее. Российский президент также рассказал Трампу об ответных мерах на атаки со стороны Украины. По оценке Путина, попытки Киева ударами по российской территории остановить продвижение ВС РФ не имеют перспектив.

Конкретную дату личной встречи президенты не согласовывали. По словам Ушакова, оба лидера планируют посетить саммит АТЭС в Китае. Если они окажутся на одной международной площадке, то смогут встретиться и продолжить общение.

Владимир Путин отметил внимание американского руководства к продолжению диалога с Москвой. Российская сторона учитывает плотную внутреннюю и внешнеполитическую повестку американской администрации. При этом контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются на высшем уровне. Россия и США также сохраняют другие каналы взаимодействия.