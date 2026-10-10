Трамп в разговоре с Путиным признал заслуги Овечкина перед мировым хоккеем

Овечкин занимает первое место в истории НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В апреле 2025 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, который держался более 26 лет. Спортсмен завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27. Почему он принял решение, сколько голов осталось до рекорда Гретцки, когда последний матч и что будет дальше — читайте в материале Life.ru.