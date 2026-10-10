Трамп в разговоре с Путиным признал заслуги Овечкина перед мировым хоккеем
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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил заслуги российского хоккеиста Александра Овечкина. Неожиданную спортивную тему переговоров раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Стоит отметить и такую деталь беседы, когда американский президент, разговаривая о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем», — рассказал представитель Кремля.
Овечкин занимает первое место в истории НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В апреле 2025 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, который держался более 26 лет. Спортсмен завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27. Почему он принял решение, сколько голов осталось до рекорда Гретцки, когда последний матч и что будет дальше — читайте в материале Life.ru.
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