Последний сезон Овечкина в НХЛ. Что известно о завершении карьеры и возвращении в «Динамо» Оглавление Что Овечкин сказал о завершении карьеры в НХЛ Почему Овечкин сказал, что впереди ещё 82 игры Когда Овечкин завершит карьеру в НХЛ Сколько лет Овечкину Сколько голов у Овечкина и какие рекорды он ещё может побить Завершает ли Овечкин карьеру вообще Сколько лет Овечкин играл за «Вашингтон» Когда будет последний домашний матч Овечкина за «Вашингтон» Что теперь главное в последнем сезоне Овечкина FAQ Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет последним для него в НХЛ. Что сказал капитан «Вашингтона», когда он завершит выступления в лиге и продолжит ли карьеру в московском «Динамо». Станет ли сезон-2026/27 последним для Александра Овечкина в НХЛ, когда заканчивается его контракт с «Вашингтоном» и вернётся ли хоккеист в московское «Динамо». Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

Александр Овечкин официально объявил, что сезон-2026/27 станет последним для него в Национальной хоккейной лиге. 41-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» сообщил о своём решении партнёрам по команде, а видео с его заявлением появилось в социальных сетях клуба.

Таким образом, 22-й сезон Овечкина в НХЛ станет заключительным. Россиянин провёл всю североамериканскую карьеру за «Вашингтон», стал обладателем Кубка Стэнли и побил один из главных рекордов мирового хоккея — достижение Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Что Овечкин сказал о завершении карьеры в НХЛ

Обращаясь к партнёрам по «Вашингтону», Овечкин сообщил, что решил провести в НХЛ последний сезон.

«Этот год будет для меня последним. Для меня и моей семьи очень важно, чтобы вы, ребята, узнали об этом первыми», — заявил хоккеист.

Овечкин признался, что решение далось ему эмоционально тяжело, но призвал команду не превращать сезон в долгое прощание. Главная цель — наслаждаться оставшимся временем вместе и попытаться добиться особенного результата.

Капитан «Вашингтона» отдельно обратился к молодым игрокам и напомнил им, насколько быстро проходит карьера. Свой первый сезон в НХЛ россиянин провёл ещё в 2005 году, а нынешний чемпионат стал для него уже 22-м.

Почему Овечкин сказал, что впереди ещё 82 игры

В заявлении Овечкин отметил, что у команды впереди ещё 82 матча.

Ошибки здесь нет. С сезона-2026/27 регулярный чемпионат НХЛ расширен с 82 до 84 матчей для каждой команды. «Вашингтон» к моменту заявления Овечкина уже успел провести две встречи — с «Каролиной» и «Тампой-Бэй». Поэтому у «Кэпиталз» действительно осталось ещё 82 матча регулярного чемпионата.

Когда Овечкин завершит карьеру в НХЛ

Сезон-2026/27 станет последним для Александра Овечкина именно в НХЛ.

Точная дата его последнего матча пока неизвестна. Она будет зависеть от того, попадёт ли «Вашингтон» в плей-офф Кубка Стэнли и насколько далеко команда сможет пройти.

Регулярный чемпионат завершится весной 2027 года. Если «Кэпиталз» выйдут в плей-офф, североамериканская карьера Овечкина продолжится до вылета команды или финала Кубка Стэнли.

Сам хоккеист ещё летом говорил, что главной спортивной целью нового сезона для него остаётся второй Кубок Стэнли. Первый и пока единственный чемпионский титул с «Вашингтоном» Овечкин завоевал в 2018 году.

Сколько лет Овечкину

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года. В сентябре 2026-го ему исполнился 41 год.

Несмотря на возраст, в сезоне-2025/26 россиянин сыграл все 82 матча регулярного чемпионата, забросил 32 шайбы и набрал 64 очка. Он в 21-й раз за 21 сезон стал лучшим или разделил первое место в «Вашингтоне» по числу голов.

Нынешний чемпионат стал для Овечкина 22-м в НХЛ — все их он проводит за одну команду.

Сколько голов у Овечкина и какие рекорды он ещё может побить

Перед началом сезона-2026/27 на счету Овечкина было 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Это абсолютный рекорд лиги.

Прежнее достижение Уэйна Гретцки составляло 894 гола. Овечкин превзошёл его весной 2025 года.

Но в последний сезон у россиянина остаётся ещё одна историческая цель. С учётом матчей Кубка Стэнли Овечкин подошёл к чемпионату с 1006 шайбами, тогда как у Гретцки — 1016.

То есть на старте последнего сезона россиянину не хватало 10 голов, чтобы сравняться с Гретцки по общему числу шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф, и 11 — чтобы обойти его.

Это превращает сезон-2026/27 не только в прощальный, но и в потенциально ещё один рекордный год Овечкина.

Овечкин против Гретцки: сколько голов забил Александр в НХЛ и сколько ему осталось до абсолютного рекорда с учётом плей-офф. Инфографика © Life.ru

Завершает ли Овечкин карьеру вообще

Нет — это важное уточнение.

Овечкин объявил о последнем сезоне в НХЛ, однако ранее неоднократно заявлял, что хочет провести последнюю игру в профессиональном хоккее за московское «Динамо».

В июле 2026 года он вновь подтвердил этот план: последняя игра в хоккее должна пройти именно за клуб, воспитанником которого он является.

Поэтому уход из «Вашингтона» после сезона-2026/27 пока нельзя называть окончательным завершением игровой карьеры Александра Овечкина.

Наиболее вероятный дальнейший сценарий исходя из его собственных слов — окончание карьеры в НХЛ, возвращение в Россию и финальная часть хоккейной истории в московском «Динамо».

Сколько лет Овечкин играл за «Вашингтон»

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Александра Овечкина под первым номером драфта НХЛ 2004 года.

В лиге россиянин дебютировал осенью 2005-го и с тех пор не выступал ни за один другой клуб НХЛ.

Сезон-2026/27 стал для него 22-м в составе «Кэпиталз». Овечкин также превратился в самого долго выступающего за профессиональную команду спортсмена в истории Вашингтона.

За эти годы россиянин выиграл Кубок Стэнли, «Конн Смайт Трофи», трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и стал величайшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Теперь вся его североамериканская карьера сводится к одному последнему сезону.

Когда будет последний домашний матч Овечкина за «Вашингтон»

Определить окончательную дату пока нельзя: если «Вашингтон» попадёт в плей-офф, у Овечкина будут дополнительные домашние матчи.

Первый домашний матч его последнего сезона состоится 7 октября 2026 года против «Питтсбург Пингвинз». Это придаёт игре дополнительный символизм: Овечкин вновь встретится с Сидни Кросби, главным соперником своей эпохи.

Для болельщиков «Вашингтона» каждый домашний матч этого чемпионата теперь фактически становится частью прощального сезона капитана.

Что теперь главное в последнем сезоне Овечкина

Перед Александром Овечкиным остаются три огромных сюжета: последний шанс завоевать второй Кубок Стэнли, возможность сравняться или обойти Гретцки по общему количеству голов с учётом плей-офф и прощание с клубом, которому россиянин отдал всю карьеру в НХЛ.

Овечкин уже добился главного личного рекорда и стал лучшим снайпером регулярных чемпионатов в истории лиги.

Теперь сезон-2026/27 превращается из очередной главы погони за рекордами в настоящий финал одной из самых больших карьер в истории мирового хоккея.

FAQ

Завершит ли Овечкин карьеру после сезона-2026/27?

Овечкин подтвердил, что сезон-2026/27 станет последним для него в НХЛ. Однако полностью игровую карьеру хоккеист может не завершить: ранее он говорил, что хочет провести последнюю игру за московское «Динамо».

Когда Овечкин уходит из НХЛ?

После окончания сезона-2026/27. Точная дата последней игры зависит от выступления «Вашингтона» и возможного участия команды в плей-офф.

Сколько лет Овечкину сейчас?

Александру Овечкину 41 год. Он родился 17 сентября 1985 года.

Сколько сезонов Овечкин провёл в НХЛ?

Нынешний сезон стал для россиянина 22-м в НХЛ. Все сезоны он провёл в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Сколько голов забил Овечкин в НХЛ?

Перед началом сезона-2026/27 у Овечкина было 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ — это рекорд лиги.

Сколько голов Овечкину осталось до Гретцки с учётом плей-офф?

На старте сезона у Овечкина было 1006 шайб с учётом плей-офф, у Гретцки — 1016. Для нового абсолютного рекорда россиянину необходимо было забросить ещё 11 шайб.

Вернётся ли Овечкин в московское «Динамо»?

Овечкин говорил, что хочет провести последнюю игру в хоккее за московское «Динамо», однако конкретный контракт или сроки возвращения пока не объявлены.

Авторы Марина Фещенко