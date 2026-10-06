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Опубликовано 6 октября, 04:40

Билеты на последний домашний матч Овечкина в НХЛ продают за $6,1 тыс.

Александр Овечкин. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin

Александр Овечкин. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin

Стоимость билетов на последний домашний матч Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ уже превысила $6,1 тыс. Большинство доступных мест обойдётся покупателям в сумму от $1 тыс. до $3 тыс. Такие цены указаны на платформе Ticketmaster.

Стоимость зависит от расположения кресел относительно хоккейной площадки. Самые дорогие варианты находятся рядом с командами — за них просят более $6,1 тыс. Самые дешёвые места на краю арены доступны за $793.

Последнюю домашнюю игру регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» проведёт 4 апреля 2027 года против «Питтсбурга». Именно этот матч станет последним домашним для Овечкина в заключительном сезоне его карьеры в НХЛ, если «Кэпиталз» не выйдут в плей-офф.

Последний сезон Овечкина в НХЛ. Что известно о завершении карьеры и возвращении в «Динамо»
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Накануне Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что принял решение вместе с семьёй ещё летом. Овечкин объяснил, что хотел объявить о завершении карьеры перед первым домашним матчем команды. Таким образом, хоккеист рассчитывал лично поблагодарить болельщиков и всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с Life.ru пожелала Овечкину рекордно завершить карьеру за океаном.

Больше новостей о хоккее, НХЛ и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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