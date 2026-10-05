«Феноменальный случай»: Журова пожелала Овечкину рекордно завершить последний сезон в НХЛ

Александр Овечкин может продолжить карьеру в России после завершения последнего сезона в НХЛ. Такое мнение высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По её словам, сейчас главное — дать капитану «Вашингтон Кэпиталз» спокойно провести сезон-2026/27 и попытаться установить запланированные рекорды.

Надо пожелать ему пройти его успешно и показать все те рекорды, которые он запланировал, оставшись ещё на один год в НХЛ. Ему хочется всё-таки эти рекорды побить. Светлана Журова Депутат Госдумы

Она допустила, что после возвращения в Россию Овечкин сможет ещё некоторое время выступать в КХЛ. Кроме того, депутат хотела бы вновь увидеть форварда в составе национальной команды.

«Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он ещё сыграл в составе сборной. Это тоже гипотетически возможно. Такой опыт и класс игры молодым игрокам было бы очень полезно увидеть воочию, а ещё лучше — оказаться с ним на одной площадке», — отметила Журова.

Она назвала спортивное долголетие Овечкина «феноменальным случаем», подчеркнув, что в 41 год хоккеист продолжает держать высокий уровень и устанавливать рекорды. При этом дальнейшие планы, по её словам, будут зависеть только от самого спортсмена и его физического состояния.

Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после нынешнего сезона. Решение хоккеист принял вместе с семьёй ещё летом. Он подчеркнул, что хочет провести последний год с «Вашингтоном» максимально ярко и поблагодарить болельщиков, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры.