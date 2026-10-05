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Опубликовано 5 октября, 20:21

«Феноменальный случай»: Журова пожелала Овечкину рекордно завершить последний сезон в НХЛ

Журова допустила, что Овечкин после НХЛ ещё сыграет в КХЛ

Светлана Журова и Александр Овечкин (слева-направо). Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Софья Сандурская

Светлана Журова и Александр Овечкин (слева-направо). Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Софья Сандурская

Александр Овечкин может продолжить карьеру в России после завершения последнего сезона в НХЛ. Такое мнение высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По её словам, сейчас главное — дать капитану «Вашингтон Кэпиталз» спокойно провести сезон-2026/27 и попытаться установить запланированные рекорды.

Надо пожелать ему пройти его успешно и показать все те рекорды, которые он запланировал, оставшись ещё на один год в НХЛ. Ему хочется всё-таки эти рекорды побить.

Светлана Журова

Депутат Госдумы

Надо пожелать ему пройти его успешно и показать все те рекорды, которые он запланировал, оставшись ещё на один год в НХЛ. Ему хочется всё-таки эти рекорды побить.
Надо пожелать ему пройти его успешно и показать все те рекорды, которые он запланировал, оставшись ещё на один год в НХЛ. Ему хочется всё-таки эти рекорды побить.

Она допустила, что после возвращения в Россию Овечкин сможет ещё некоторое время выступать в КХЛ. Кроме того, депутат хотела бы вновь увидеть форварда в составе национальной команды.

«Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он ещё сыграл в составе сборной. Это тоже гипотетически возможно. Такой опыт и класс игры молодым игрокам было бы очень полезно увидеть воочию, а ещё лучше — оказаться с ним на одной площадке», — отметила Журова.

Она назвала спортивное долголетие Овечкина «феноменальным случаем», подчеркнув, что в 41 год хоккеист продолжает держать высокий уровень и устанавливать рекорды. При этом дальнейшие планы, по её словам, будут зависеть только от самого спортсмена и его физического состояния.

Последний сезон Овечкина в НХЛ. Что известно о завершении карьеры и возвращении в «Динамо»
Последний сезон Овечкина в НХЛ. Что известно о завершении карьеры и возвращении в «Динамо»

Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после нынешнего сезона. Решение хоккеист принял вместе с семьёй ещё летом. Он подчеркнул, что хочет провести последний год с «Вашингтоном» максимально ярко и поблагодарить болельщиков, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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