Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что принял решение вместе с семьёй ещё летом.

Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после нынешнего сезона. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / capitals

«Этим летом мы с семьей решили, что это будет мой последний год в НХЛ. Я очень люблю эту игру, но в глубине души знаю, что это правильное решение», — сказал Овечкин.

Хоккеист объяснил, что хотел сделать заявление перед первой домашней игрой «Вашингтона», чтобы лично поблагодарить болельщиков и всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.

«Я собираюсь наслаждаться каждым моментом, проведенным со своей семьей, моими мальчиками, нашими болельщиками и всеми, кто был частью моей хоккейной карьеры», — отметил форвард.

Летом Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» ещё на один сезон. Нынешний чемпионат стал для 41-летнего россиянина 22-м в НХЛ — все эти годы он провёл в составе «Кэпиталз». Овечкин остаётся лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На старте сезона на его счету 929 голов. Рекорд Уэйна Гретцки — 894 шайбы — россиянин превзошёл ещё в апреле 2025 года.

Подробнее о том, как пройдёт последний сезон Александра Овечкина в НХЛ и что будет после него, Life.ru рассказывал в отдельном материале.