Овечкин объявил о запуске собственного бренда пива в России

Александр Овечкин в 2026 году намерен запустить в России собственный пивной бренд OVI. Производством напитка займутся «Пивоварни Бочкарев», пишет «Коммерсант».

В линейку войдут три варианта: классический лагер, более лёгкий лагер с пониженной крепостью и безалкогольное пиво. Стоимость банки в рознице ожидается на уровне 100 рублей.

В «Пивоварнях Бочкарев» подчеркнули, что проект не будет обычной рекламной коллаборацией со спортсменом. Овечкин непосредственно участвует в разработке концепции бренда и самого продукта.

После запуска продаж в России партнёры рассчитывают начать поставки OVI за рубеж. Сам хоккеист рассказал, что давно хотел создать собственное пиво и предпочитает светлые сорта с чистым и сбалансированным вкусом.

Life.ru напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает здоровье. Ранее нарколог предупредил, что регулярное употребление пива перестраивает систему вознаграждения мозга, и со временем он начинает ожидать привычную дозу удовольствия именно вечером.