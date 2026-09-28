Кайнозой-фест: Археологи узнали, как в Болгарии варили пиво 6500 лет назад

Жители древнего поселения Провадия-Солницата на территории современной Болгарии могли варить пиво уже около 6500 лет назад. На это указывают найденные археологами пророщенные зёрна пшеницы, сообщила команда проекта.

Находку сделали в остатках сгоревшего двухэтажного дома, построенного примерно в 4500 году до нашей эры. Под двумя перевёрнутыми керамическими чашами сохранились обугленные колосья.

Палеоботаник Елена Маринова-Вольф установила, что это полба, причём большая часть зёрен успела прорасти. Исследователи считают, что пшеницу специально замачивали несколько дней для получения солода, необходимого при приготовлении хмельного напитка.

Если эта версия подтвердится, находка станет самым ранним свидетельством пивоварения на территории современной Болгарии и одним из древнейших подобных примеров в Европе. Учёные допускают, что напиток мог использоваться во время ритуалов.

Само поселение возникло возле богатых соляных источников. Торговля ценным ресурсом помогла местному сообществу разбогатеть, а накопленные запасы жители защищали массивными каменными укреплениями.

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