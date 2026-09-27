Археологи приблизились к разгадке тайны могилы Иисуса: Что нашли под храмом Гроба Господня

Археологи восстановили древний ландшафт территории, на которой сегодня находится храм Гроба Господня в Иерусалиме. Результаты раскопок свидетельствуют, что в разные периоды здесь располагались каменоломня, возделываемые участки и места погребений.

Исследование проводила международная группа под руководством профессора Университета Сапиенца Франчески Романы Стасоллы. Результаты работ изложены в научном отчёте о раскопках 2025 года.

Учёные установили, что первоначально на территории нынешнего храмового комплекса находилась каменоломня. После прекращения добычи отдельные её участки засыпали землёй и приспосабливали для других целей, в том числе для выращивания растений. Некоторые выработки использовали для погребений.

Дополнительные сведения о древнем ландшафте дал археоботанический анализ. Исследователи изучили обнаруженные при раскопках растительные остатки, древесный уголь и пыльцу, чтобы проследить, как менялась растительность этой территории.

Полученные данные важны в контексте евангельского описания места распятия и погребения Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна говорится о саде возле места распятия и находившейся там новой гробнице. Результаты археологических исследований показывают, что территория в древности действительно могла сочетать возделываемые участки и высеченные в скале захоронения.

При этом исследование не устанавливает принадлежность какой-либо конкретной гробницы Иисусу Христу. Археологи реконструируют историю и облик территории, а полученная картина позволяет сопоставлять её с письменными источниками.

Полевые работы внутри храма завершились в октябре 2025 года. Изучение обнаруженных материалов продолжается, а результаты проекта исследователи публикуют поэтапно.