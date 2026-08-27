Следы сада и древней гробницы: Учёные приблизились к разгадке места погребения Христа

Раскопки под полом храма Гроба Господня в Иерусалиме показали, что там, скорее всего, действительно находится погребальная пещера Иисуса Христа. Об этом говорится в отчёте, опубликованном в археологическом ежегоднике Liber Annuus иерусалимского института Studium Biblicum Franciscanum.

Учёные обнаружили высеченные в скале гробницы, а также участки, где когда-то росли виноградники и оливы. Ландшафт и детали места оказались удивительно близки к тому, что описано в Библии: сад, каменная гробница, скала распятия — и всё это за пределами древних стен, но рядом с городом.

Датировка подтвердила, что задолго до Рождества здесь была каменоломня, а позже участки возделывали как раз в период жизни Иисуса. Строения над гробницей возвели около 330–340 годов нашей эры, во время правления императора Константина. Это совпадает с известной историей о том, как христиане нашли и расчистили пещеру.

Тем не менее руководитель раскопок Франческа Романа Стасолла призывает к осторожности: прямых доказательств пока нет. С ней согласен и бывший главный археолог Иерусалима Дан Бахат.

«Мы пока не можем с абсолютной точностью сказать, что место, где стоит храм Гроба Господня, это то самое место, где был погребен Иисус, однако у нас, безусловно, нет другого, которое бы столь же точно соответствовало ему, и у нас нет оснований отвергать подлинность этого места», — заявил Бахат.

А ранее сообщалось, что под фундаментом храма Гроба Господня в Иерусалиме археологи раскопали древний сад возрастом около двух тысяч лет. Работы в каменоломне под храмом стартовали в 2022 году. Итальянская команда под началом Франчески Романы Стасоллы нашла там оливковые деревья и виноградную лозу, а также невысокие каменные подпорные стены. Находка помогает прояснить вопрос о том, где мог быть погребён Иисус Христос.