Малкин допустил, что может закончить с НХЛ вместе с Овечкиным

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин допустил, что сезон-2026/27 может стать для него последним в НХЛ. Хоккеист высказался после заявления Александра Овечкина о завершении карьеры в лиге.

Малкин отметил, что понимает решение Овечкина: выступать в НХЛ с каждым годом становится сложнее. При этом 40-летний форвард подчеркнул, что по-прежнему любит хоккей.

«Возможно, это и мой последний сезон. Я всё ещё люблю эту игру, но непросто играть каждый матч, каждый вечер», — сказал Малкин. Его комментарий опубликовал в соцсети X журналист Дэн Поташ.

Малкин проводит 21-й сезон в НХЛ. В мае «Питтсбург» продлил с ним контракт ещё на один год — соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Напомним, Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после нынешнего сезона. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что принял решение вместе с семьёй ещё летом.