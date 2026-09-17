41 год, новый контракт и последний шанс: что творится с Овечкиным в разгар сезона-2026/27 Оглавление Где сейчас Овечкин: статус на начало сезона–2026/27 Рекорды: какие установил и какие может установить Что сейчас говорят об Овечкине коллеги FAQ — ответы на вопросы Сколько лет Александру Овечкину в 2026 году? Когда родился Александр Овечкин? 17 сентября Александру Овечкину исполняется 41 год. И в этот же день «Вашингтон» официально открывает тренировочный лагерь перед сезоном-2026/27. Что происходит с его карьерой прямо сейчас и какие рекорды ещё впереди — в материале Life.ru. 41 год Александру Овечкину: чего ждать в новом сезоне. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

17 сентября Александр Овечкин отметит 41‑й день рождения. Символично, что именно в этот день официально стартует тренировочный лагерь «Вашингтона». А уже через две недели, 3 октября, «Кэпиталз» проведут первый матч регулярного чемпионата‑2026/2027. Этот сезон, вероятнее всего, станет последним для российского нападающего в НХЛ.

Где сейчас Овечкин: статус на начало сезона–2026/27

2 июля «Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с Александром Овечкиным сроком на один год. Среднегодовая стоимость соглашения (кэпхит) составил 4,25 миллиона долларов, а с учётом бонусов, включая подписной и за выступление, общая сумма за сезон может достичь 9 миллионов.

Овечкин не скрывает, что решение остаться ещё на год во многом связано с тем, как команда усилилась и ставит перед собой большие задачи. «Я видел, что сделала команда в межсезонье, подписала классных игроков, поэтому и заключил новый контракт. Если у нас будет коллектив как кулак, то может что‑то получиться. Не важно, что будет происходить по ходу сезона, самое главное — это попасть в плей‑офф», — подчеркнул форвард. Для «Вашингтона», который в прошлом сезоне не пробился в розыгрыш Кубка Стэнли, эта цель особенно важна.

Российский хоккеист выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, с единственным перерывом в 2012–2013 годах, когда из‑за локаута он вернулся в московское «Динамо». За эти годы «Вашингтон» лишь однажды поднимал над головой Кубок Стэнли — в 2018 году. Теперь команда и её капитан снова мечтают о повторении того триумфа.

10 сентября Овечкин вернулся из России в США, а уже 14 сентября он провёл первую тренировку с «Вашингтоном» на льду. Особое внимание болельщиков привлекла новая клюшка капитана «столичных». Это чёрная модель с красно‑белыми полосами, на которой нанесены инициалы Михаила Викторовича Овечкина, отца хоккеиста, который умер в 2023 году — MVO.

Какой рекорд побил Александр Овечкин. Фото © ТАСС / АР / Sue Ogrocki

17 сентября, в день рождения Овечкина, у «Вашингтона» стартует тренировочный лагерь, где команда проведёт матчи против «Бостона» и «Филадельфии». А в ночь со 2 на 3 октября по российскому времени «Кэпиталз» на выезде сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли «Каролиной». Это будет первый матч регулярки в новом сезоне.

Рекорды: какие установил и какие может установить

На счету Александра Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 1006 шайб с учётом плей‑офф. Он уже переписал историю лиги как лучший снайпер регулярных сезонов, но теперь перед ним стоят последние вершины, связанные с именем Уэйна Гретцки.

Первая и самая близкая цель — общий снайперский рекорд НХЛ с учётом шайб в регулярке и плей‑офф. У Гретцки — 1016 голов. Овечкину нужно забросить всего 10 шайб, чтобы повторить достижение, и 11 — чтобы установить рекорд. Учитывая, что в сезоне‑2025/2026 форвард забил 32 гола в 82 матчах, планка выглядит достижимой даже при сокращённом игровом времени.

Второй ориентир — рекорд по количеству матчей с двумя и более голами. У Гретцки таких игр — 189, у Овечкина — 185. То есть достаточно провести ещё пять таких встреч, чтобы обойти канадца.

Третий рубеж преодолеть будет сложнее. Это рекорд Гретцки по шайбам, заброшенным в равных составах. Здесь разрыв составляет 24 гола.

Уэйн Гретцки и Александр Овечкин. Фото © Wikipedia / Hakandahlstrom, © ТАСС / Софья Сандурская

Есть и особый, почти личный рекорд, который покорится Овечкину сразу с выходом на лёд в новом сезоне. Это будет его уже 22‑й чемпионат в НХЛ. Среди российских хоккеистов никто прежде не добирался до такой отметки. У ближайшего преследователя Евгения Малкина сезон‑2026/2027 станет 21‑м в лиге.

Ови может повторить и установить ещё ряд рекордов в новом сезоне. Но тут важно подчеркнуть, что роль российского нападающего в команде давно вышла за рамки чистой статистики. Даже если его игровое время будет сокращаться, капитан останется ментальным лидером, способным в критический момент поднять моральный дух внутри коллектива и повести партнёров за собой.

Что сейчас говорят об Овечкине коллеги

Всё спортивное сообщество не скрывает, насколько значим для хоккея ещё один сезон Овечкина. Так вице‑комиссар НХЛ Билл Дэйли выразил официальную радость лиги от возвращения капитана: «Мы очень рады за Александра и «Вашингтон». Это потрясающая новость для НХЛ. С возвращением, Александр!».

Сколько ещё будет играть Овечкин. Фото © ТАСС / АР / Andrew Harnik

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери уверен в способности капитана влиять на игру и команду. «Он продолжит совершать невозможное и будет очень результативным, помогая нам побеждать. Именно так я вижу развитие событий. Овечкин останется нашим лидером и капитаном, поможет молодым игрокам совершенствоваться и выходить на следующий уровень», — цитирует тренера журналист Тарик Эль-Башир в Х.

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, подчёркивает историческую значимость 22‑го сезона Овечкина для российского хоккея: «Я считаю, что подписать контракт ещё на один год — очень правильное решение. Болельщики бы ему не простили, если бы он ушёл. Да и сам бы он этого не простил себе. У него есть огромная мотивация побить рекорд, который никто не превзойдет много лет. Уйти и не добиться этого он не смог бы. Конечно, хочется отдохнуть, он устал после сезона, но у него есть серьезная перспектива и есть мотивация, и он всё сделает», — сказал Третьяк в интервью «РИА Новости».

Даже представители других видов спорта следят за историей Овечкина. Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» отметил: «Правильно, что его подписали на год. Как только побьет рекорд Гретцки, можно собирать вещи и возвращаться в «Динамо». Мне кажется, что на моём веку никто не побьёт рекорды Овечкина».

FAQ — ответы на вопросы

Сколько лет Александру Овечкину в 2026 году?

В 2026 году Александру Овечкину исполняется 41 год.

Когда родился Александр Овечкин?

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве.

Авторы Галина Глазко