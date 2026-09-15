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Опубликовано 15 сентября, 12:37

Овечкин вышел на тренировку с инициалами покойного отца на клюшке

Обложка © ТАСС / Sue Ogrocki

Обложка © ТАСС / Sue Ogrocki

Александр Овечкин появился на тренировке «Вашингтона» с новой клюшкой, на которой нанесены буквы MVO. Они совпадают с инициалами его покойного отца — Михаила Викторовича Овечкина, обратила внимание журналистка Сэмми Силбер.

Для капитана «Кэпиталз» это была первая тренировка с командой после возвращения в США. Во время занятия россиянин несколько раз использовал новую клюшку, чередуя её с привычной.

Надпись MVO выполнена на древке. Сам хоккеист её смысл пока не комментировал, однако инициалы полностью совпадают с именем, отчеством и фамилией его отца.

Михаил Овечкин умер 15 февраля 2023 года в возрасте 71 года. Он выступал за резервную команду московского «Динамо», а после завершения игровой карьеры работал детским футбольным тренером.

Овечкин назвал причину, по которой остался в НХЛ
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Ранее Life.ru показывал возвращение Овечкина в расположение «Вашингтона». На клубной базе капитан тепло поприветствовал партнёров рукопожатиями и объятиями.

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Наталья Демьянова
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