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Регион
Опубликовано 12 сентября, 04:50

Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона» и поприветствовал партнёров

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в расположение клуба Национальной хоккейной лиги. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба команды.

40-летний нападающий приехал на клубную базу и поприветствовал персонал и партнёров.

Овечкин вернулся на клубную базу «Вашингтона». Видео © X / Washington Capitals

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Новый сезон НХЛ начнётся в октябре. До этого времени команды будут готовиться на клубных базах и проводить предсезонку. Ранее Овечкин назвал причину, по которой остался в НХЛ.

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Обложка © X / Washington Capitals

Артур Лапсаков
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