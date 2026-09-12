Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона» и поприветствовал партнёров
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в расположение клуба Национальной хоккейной лиги. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба команды.
40-летний нападающий приехал на клубную базу и поприветствовал персонал и партнёров.
Овечкин вернулся на клубную базу «Вашингтона». Видео © X / Washington Capitals
Новый сезон НХЛ начнётся в октябре. До этого времени команды будут готовиться на клубных базах и проводить предсезонку. Ранее Овечкин назвал причину, по которой остался в НХЛ.
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Обложка © X / Washington Capitals