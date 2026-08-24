Овечкин получил 33 автомобильных штрафа на 82 тысячи рублей за лето в России

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за время летних каникул в России получил 33 штрафа за нарушения ПДД на общую сумму 82 тысячи рублей. Об этом сообщает Mash на спорте.

По данным телеграм-канала, хоккеиста штрафовали за превышение скорости, неоплаченную парковку, а также остановку и стоянку в неположенных местах. Почти все начисления Овечкин уже погасил — неоплаченным остался один штраф на 4,5 тысячи рублей.

Все нарушения, как утверждает источник, зафиксированы на принадлежащем спортсмену минивэне Aurus Arsenal. Автомобиль получил номерной знак с цифрами 008 — всю карьеру Овечкин играет под восьмым номером.

Сам хоккеист традиционно проводит значительную часть межсезонья в России. В июле «Вашингтон Кэпиталз» официально продлил контракт с россиянином ещё на один сезон — предстоящий чемпионат станет для него 22-м в НХЛ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Овечкин отказался рассматривать тренерскую работу в сборной России после завершения игровой карьеры. Форвард объяснил это тем, что в стране и без него достаточно специалистов с большим опытом. В том же интервью он подтвердил намерение после окончания карьеры вернуться жить в Москву.