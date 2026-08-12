Мама Овечкина: Это очень грустно и ужасно, что Саша не может играть за сборную России

Мать Александра Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, выразила сожаление из-за того, что сборную России не допускают к международным турнирам. В беседе с РИА «Новости» она назвала это «очень грустным и ужасным».

«Это очень грустно и ужасно, что Саша не может играть за сборную России. Выступать за свою родную страну — это большая честь и большой праздник для каждого спортсмена. К сожалению, сейчас эта радость для нас недоступна, но, увы, так сложилось. Мы ничего не можем с этим сделать», — сказала Овечкина.

Ранее депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что России нужно сменить представителей в Международной федерации хоккея. Он подчеркнул, что выступать без флага и гимна неприемлемо, а любые компромиссы в этом вопросе считает самоуничижением. По его словам, хоккей — гордость страны и один из самых успешных российских проектов в истории спорта. Поэтому возвращение на международную арену возможно только с полной атрибутикой.