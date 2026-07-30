IIHF не допустила сборную России к чемпионату мира по хоккею 2027 года

Международная хоккейная федерация (IIHF) вынесла решение о недопуске национальной команды России к турнирам следующего сезона. Информация появилась в официальном заявлении организации.

Совет IIHF на недавнем заседании рассмотрел ситуацию по каждому отдельному соревнованию. Во внимание принимались три ключевых аспекта: безопасность участников, операционная целесообразность и спортивная честность.

По итогам обсуждения было принято окончательное постановление. Российская сборная не сможет принять участие в чемпионатах мира в сезоне 2026–2027 годов. В качестве официальной причины названы сохраняющиеся проблемы с обеспечением безопасности.

Тем временем Международная федерация хоккея с мячом сформировала рабочую группу для проработки вопроса о допуске российских сборных и клубов к соревнованиям. Импульсом для активизации обсуждения послужила отставка президента организации Хенрика Нильссона, после чего начали рассматривать снятие действующих ограничений. Дополнительным фактором стало восстановление Олимпийского комитета России в правах по решению МОК. На первом совещании в FIB изучили три возможных сценария возвращения команд из РФ, а окончательный вердикт вынесут после избрания нового главы федерации.