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Регион
30 июля, 15:21

IIHF не допустила сборную России к чемпионату мира по хоккею 2027 года

Обложка © Telegram / Хоккей России

Обложка © Telegram / Хоккей России

Международная хоккейная федерация (IIHF) вынесла решение о недопуске национальной команды России к турнирам следующего сезона. Информация появилась в официальном заявлении организации.

Совет IIHF на недавнем заседании рассмотрел ситуацию по каждому отдельному соревнованию. Во внимание принимались три ключевых аспекта: безопасность участников, операционная целесообразность и спортивная честность.

По итогам обсуждения было принято окончательное постановление. Российская сборная не сможет принять участие в чемпионатах мира в сезоне 2026–2027 годов. В качестве официальной причины названы сохраняющиеся проблемы с обеспечением безопасности.

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Тем временем Международная федерация хоккея с мячом сформировала рабочую группу для проработки вопроса о допуске российских сборных и клубов к соревнованиям. Импульсом для активизации обсуждения послужила отставка президента организации Хенрика Нильссона, после чего начали рассматривать снятие действующих ограничений. Дополнительным фактором стало восстановление Олимпийского комитета России в правах по решению МОК. На первом совещании в FIB изучили три возможных сценария возвращения команд из РФ, а окончательный вердикт вынесут после избрания нового главы федерации.

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Юрий Лысенко
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