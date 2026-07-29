Украина оспорила решение МОК о временном допуске россиян к Олимпиаде
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Национальный олимпийский комитет Украины обжаловал решение исполкома МОК о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России. Об этом сообщили в НОК Украины.
Украинская сторона направила соответствующее обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
В Киеве считают, что причины, из-за которых ОКР был отстранён в 2023 году, остаются неустранёнными.
Ранее в МОК заявили, что не намерены менять позицию по участию российских спортсменов и статусу Олимпийского комитета России из-за давления со стороны европейских стран. В организации подчеркнули, что будут учитывать геополитическую ситуацию, но продолжат придерживаться принципов глобального спорта.
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