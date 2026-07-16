МОК отказался прогибаться под шантаж ЕС: Спортсмены из России всё равно вернутся

В Международном олимпийском комитете (МОК) отказались пересматривать подход к участию атлетов из РФ и статусу ОКР под давлением европейских стран. Об этом рассказал представитель организации агентству Reuters.

Источник пояснил: комитету приходится учитывать непростые геополитические реалии и последствия. При этом организация намерена сохранять глобальную спортивную платформу, дающую надежду миру. Миссия базируется на ценностях, а не на финансовых угрозах.

Поводом для напряжения стало июльское решение МОК. Тогда членство Олимпийского комитета России было восстановлено. Помимо этого, структура рекомендовала убрать все барьеры для выступления российских спортсменов.

После этого девять государств Европы выдвинули совместную инициативу. Они предложили Еврокомиссии закрыть доступ к программам союзного финансирования для МОК и тех международных федераций, которые открывают дорогу россиянам и белорусам.

В Еврокомиссии отреагировали на это сдержанно. Официальный представитель Анна-Кайса Итконен заявила на брифинге, что у ведомства нет рычагов для прекращения выплат в адрес олимпийского комитета. Причина проста: Брюссель не занимается его спонсированием.

При этом чиновница уточнила, что поиск инструментов для «наказания отдельных спортивных ассоциаций« всё же будет продолжен. Такой ответ ставит под вопрос реализацию демарша европейских стран в ближайшей перспективе.

Напомним, 7 июля МОК условно снял отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с октября 2023 года. Комитет также отменил свои рекомендации международным федерациям, ограничивавшие участие российских спортсменов и команд, однако сохранил ряд условий: российские атлеты должны проходить усиленный антидопинговый контроль, а решение о допуске, использовании флага, гимна и других национальных символов остаётся за МОК и международными федерациями. При этом МОК заявил, что не будет проводить свои мероприятия в России и приглашать на них российских государственных чиновников.