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Регион
14 июля, 16:05

На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел о России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikeDotta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikeDotta

Раздел, посвящённый России, снова стал доступен на официальном портале Международного олимпийского комитета. Страница не обновлялась с 2023 года.

Сейчас там размещены контактные сведения Олимпийского комитета РФ, ссылка на его сайт, а также имена действующего руководства — главы организации Михаила Дегтярёва и генерального секретаря Владимира Березова.

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Накануне в МОК заявили, что окажут российским атлетам помощь с получением виз для участия в мировых соревнованиях. В комитете уточнили, что для всё необходимое будет обеспечено во взаимодействии со спортивными федерациями.

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Юрий Лысенко
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