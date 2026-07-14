На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел о России

Раздел, посвящённый России, снова стал доступен на официальном портале Международного олимпийского комитета. Страница не обновлялась с 2023 года.

Сейчас там размещены контактные сведения Олимпийского комитета РФ, ссылка на его сайт, а также имена действующего руководства — главы организации Михаила Дегтярёва и генерального секретаря Владимира Березова.

Накануне в МОК заявили, что окажут российским атлетам помощь с получением виз для участия в мировых соревнованиях. В комитете уточнили, что для всё необходимое будет обеспечено во взаимодействии со спортивными федерациями.