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Регион
13 июля, 10:31

МОК готов помочь спортсменам из РФ с оформлением виз на мировые соревнования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что будет помогать российским спортсменам в решении визовых вопросов для участия в мировых соревнованиях. Об этом рассказали в пресс-службе организации. Там пообещали плотно сотрудничать со спортивными федерациями в рамках данной задачи.

При этом окончательные решения о выдаче виз остаются в суверенной компетенции отдельных стран, предупредили в МОК. Однако комитет пообещал приложить усилия по обеспечению возможности участия российских спортсменов в международном спорте.

World Gymnastics поддержала решение МОК о допуске российских спортсменов
World Gymnastics поддержала решение МОК о допуске российских спортсменов

Напомним, МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России. Это вызвало недовольство в Киеве. Депутаты Верховной рады уже подготовили проект обращения к Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям с призывом сохранить ограничения для российских и белорусских атлетов. Инициаторы предлагают продлить запрет до завершения конфликта.

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Татьяна Миссуми
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