МОК готов помочь спортсменам из РФ с оформлением виз на мировые соревнования
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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что будет помогать российским спортсменам в решении визовых вопросов для участия в мировых соревнованиях. Об этом рассказали в пресс-службе организации. Там пообещали плотно сотрудничать со спортивными федерациями в рамках данной задачи.
При этом окончательные решения о выдаче виз остаются в суверенной компетенции отдельных стран, предупредили в МОК. Однако комитет пообещал приложить усилия по обеспечению возможности участия российских спортсменов в международном спорте.
Напомним, МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России. Это вызвало недовольство в Киеве. Депутаты Верховной рады уже подготовили проект обращения к Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям с призывом сохранить ограничения для российских и белорусских атлетов. Инициаторы предлагают продлить запрет до завершения конфликта.
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