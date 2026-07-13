МОК готов помочь спортсменам из РФ с оформлением виз на мировые соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что будет помогать российским спортсменам в решении визовых вопросов для участия в мировых соревнованиях. Об этом рассказали в пресс-службе организации. Там пообещали плотно сотрудничать со спортивными федерациями в рамках данной задачи.

При этом окончательные решения о выдаче виз остаются в суверенной компетенции отдельных стран, предупредили в МОК. Однако комитет пообещал приложить усилия по обеспечению возможности участия российских спортсменов в международном спорте.