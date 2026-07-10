Рада просит МОК оставить россиян и белорусов вне соревнований
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Депутаты Верховной рады Украины подготовили проект обращения к Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям с призывом сохранить ограничения для российских и белорусских атлетов. Инициаторы предлагают продлить запрет до завершения конфликта. Об этом говорится на сайте парламента.
Авторы инициативы хотят добиться сохранения ограничений для представителей России и Белоруссии на международных соревнованиях. В документе говорится о необходимости продлить действующие меры до полного прекращения боевых действий, однако сам текст обращения пока официально не опубликован. Среди депутатов, выступивших инициаторами документа, указаны Андрей Кожемякин из фракции «Батькивщина» и Василий Мокан, представляющий «Слугу народа».
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что не станет сразу менять условия участия российских и белорусских спортсменов. Организация решила сначала изучить новые рекомендации Международного олимпийского комитета.
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