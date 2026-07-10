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10 июля, 11:56

Рада просит МОК оставить россиян и белорусов вне соревнований

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Депутаты Верховной рады Украины подготовили проект обращения к Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям с призывом сохранить ограничения для российских и белорусских атлетов. Инициаторы предлагают продлить запрет до завершения конфликта. Об этом говорится на сайте парламента.

Авторы инициативы хотят добиться сохранения ограничений для представителей России и Белоруссии на международных соревнованиях. В документе говорится о необходимости продлить действующие меры до полного прекращения боевых действий, однако сам текст обращения пока официально не опубликован. Среди депутатов, выступивших инициаторами документа, указаны Андрей Кожемякин из фракции «Батькивщина» и Василий Мокан, представляющий «Слугу народа».

Дегтярёв предрёк уход соревнований из стран, препятствующих участию россиян
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Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что не станет сразу менять условия участия российских и белорусских спортсменов. Организация решила сначала изучить новые рекомендации Международного олимпийского комитета.

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Милена Скрипальщикова
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