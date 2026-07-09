Дегтярёв предрёк уход соревнований из стран, препятствующих участию россиян

Страны, препятствующие участию российских атлетов, начнут терять права на проведение международных турниров. Свою позицию озвучил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Часть федераций будет находиться под давлением европейцев, мы это видим. Часть стран препятствует проведению соревнований: Эстония, Прибалтика в целом, Польша, Германия. Все они будут постепенно лишены права проведения международных соревнований», — сказал он.

Министр подверг резкой критике позицию европейских чиновников в международных федерациях и МОК. Дегтярёв выразил сожаление и раздражение их действиями, обвинив их в полном отрыве от реальности. Он заявил, что европейцы, мнившие себя «мейнстримом», на деле становятся маргиналами мирового спортивного движения.

Министр подчеркнул, что санкции уже вступили в силу: Эстония лишилась двух чемпионатов, следом санкциям подверглась Польша, а на очереди стоит Германия, которой также стоит ждать неприятных сюрпризов. Дегтярёв пояснил, что эта работа ведётся не только Москвой, но и всеми здравомыслящими странами.

Таким образом он прокомментировал перенос чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года из Таллина в испанскую Гранаду. Поводом послужило нежелание Эстонии пускать российских и белорусских спортсменов. Причиной переноса стало принципиальное требование организаторов: на старт обязаны допустить всех претендентов, обладающих правом участия, без каких-либо исключений. Президент Федерации стрелкового спорта Эстонии (ESSF) Вахур Карус выразил сожаление по поводу упущенной возможности провести чемпионат.