Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока не будет менять правила допуска российских спортсменов к соревнованиям. Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) организация сначала изучит.

В FIS заявили РИА «Новости», что приняли к сведению решение МОК от 7 июля и сейчас оценивают возможные дальнейшие шаги по условиям участия спортсменов с российским и белорусским гражданством. В ближайшие недели федерация проведёт анализ требований для допуска атлетов, включая вопросы антидопингового контроля совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA). После завершения проверки FIS определит правила, которые будут действовать в Кубке мира сезона-2026/27.

При этом на летний сезон прежняя политика допуска останется без изменений. Новые рекомендации МОК могут начать учитывать после дополнительного рассмотрения ситуации перед зимними турнирами.

Ранее исполком МОК отменил прежние рекомендации для международных федераций по ограничениям в отношении российских спортсменов. Также Олимпийский комитет России был временно восстановлен в правах, что стало шагом к отмене части ограничений. Однако вопрос участия российских атлетов под национальным флагом на Олимпиаде-2028 пока остаётся открытым.

В Федерации лыжных гонок и сноуборда России ранее заявляли, что не ожидают мгновенных решений от FIS. По словам председателя организации Дмитрия Свищева, международной федерации необходимо время после смены руководства и выборов нового президента.