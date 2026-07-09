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9 июля, 15:04

FIS пока не будет менять правила допуска российских спортсменов к соревнованиям

Обложка © ТАСС / Maxim Thore

Обложка © ТАСС / Maxim Thore

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока не будет менять правила допуска российских спортсменов к соревнованиям. Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) организация сначала изучит.

В FIS заявили РИА «Новости», что приняли к сведению решение МОК от 7 июля и сейчас оценивают возможные дальнейшие шаги по условиям участия спортсменов с российским и белорусским гражданством. В ближайшие недели федерация проведёт анализ требований для допуска атлетов, включая вопросы антидопингового контроля совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA). После завершения проверки FIS определит правила, которые будут действовать в Кубке мира сезона-2026/27.

При этом на летний сезон прежняя политика допуска останется без изменений. Новые рекомендации МОК могут начать учитывать после дополнительного рассмотрения ситуации перед зимними турнирами.

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Ранее исполком МОК отменил прежние рекомендации для международных федераций по ограничениям в отношении российских спортсменов. Также Олимпийский комитет России был временно восстановлен в правах, что стало шагом к отмене части ограничений. Однако вопрос участия российских атлетов под национальным флагом на Олимпиаде-2028 пока остаётся открытым.

В Федерации лыжных гонок и сноуборда России ранее заявляли, что не ожидают мгновенных решений от FIS. По словам председателя организации Дмитрия Свищева, международной федерации необходимо время после смены руководства и выборов нового президента.

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Николь Вербер
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