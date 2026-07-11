World Gymnastics поддержала решение МОК о допуске российских спортсменов

Международная федерация гимнастики поддержала решение МОК снять ограничения в отношении российских спортсменов. Заявление World Gymnastics размещено на официальном сайте организации.

«World Gymnastics приветствует решения, принятые МОК, и подчеркивает свою давнюю убеждённость в том, что спорт должен оставаться независимым от политических соображений и продолжать предоставлять нейтральную платформу, способствующую единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности среди спортсменов и спортивных сообществ во всём мире», — говорится в сообщении.

World Gymnastics также заявила о неизменной приверженности тесному сотрудничеству с МОК и всем олимпийским движением ради сохранения целостности международного спорта.

Напомним, МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России. Основанием для снятия санкций послужил тот факт, что из состава ОКР были выведены спортивные структуры, представляющие регионы, которые находятся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. Ранее, ещё в середине мая, своё решение по россиянам принял и исполком World Gymnastics. На заседании в Шарм-эль-Шейхе международная федерация разрешила отечественным гимнастам выступать на соревнованиях под государственным триколором и с национальным гимном.