Эстония хочет лишить МОК денег ЕС из-за допуска российских спортсменов

Эстония вместе со странами-партнёрами призывает Евросоюз прекратить финансирование спортивных организаций, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает ERR.

В первую очередь Таллин намерен добиваться прекращения финансирования Международного олимпийского комитета.

Поводом стало решение МОК временно восстановить статус Олимпийского комитета России и отменить прежние рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Соответствующее заявление планируют передать еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу.

В документе предлагается исключить МОК и ряд других спортивных организаций из программ финансирования ЕС. Среди них также называются Международная федерация фехтования и World Aquatics.

Кроме того, Эстония предлагает ограничить участие этих организаций в будущих обсуждениях и мероприятиях, связанных с развитием спорта.

Речь идёт не о принятом решении Евросоюза, а об инициативе Эстонии и её партнёров. Дальше предложение должны рассмотреть на уровне европейских структур.