Гашек обвинил IIHF в трусости после продления отстранения российских хоккеистов

Доминик Гашек обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в трусости из-за формулировки причины дальнейшего отстранения россиян от международных турниров. По его словам, «из соображений безопасности» — это отвратительная ложь, превращающая всю ситуацию в полный фарс.