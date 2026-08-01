Гашек обвинил IIHF в трусости после продления отстранения российских хоккеистов
Доминик Гашек. Обложка © ИТАР-ТАСС / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / Татьяна Дорогутина
Доминик Гашек обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в трусости из-за формулировки причины дальнейшего отстранения россиян от международных турниров. По его словам, «из соображений безопасности» — это отвратительная ложь, превращающая всю ситуацию в полный фарс.
«Люди в организации, включая нашего представителя, — трусы», — написал двукратный обладатель Кубка Стэнли.
Напомним, IIHF продлила отстранение сборной России от международных турниров в 2026-2027 годах. Согласно заявлению, Федерация принимала во внимание вопросы безопасности участников и соблюдение принципов честной игры. ФХР уже заявила о намерении обжаловать решение.
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